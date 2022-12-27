Обстріл пологового у Херсоні: журналіст показав відео

Російські окупанти 27 грудня обстріляли пологове відділення у Херсоні. На щастя, обійшлось без постраждалих. Наразі рятувальники розбирають завали.

Журналіст Костянтин Риженко показав відео з пологового. У ньому видно, що будівля – розтрощена.

Важливо Перед атакою народилися 2 дитини: Росія обстріляла пологове відділення у Херсоні

У пологовому ще тліє матрац, тому пожежники працюють, аби не було займання. На відео також помітна воронка від обстрілу. Наголошують, що було пряме влучання.

Відео з обстріляного пологового у Херсоні:

Обстріл пологового у Херсоні: що відомо

Росія не припиняє обстрілювати Херсон. Ввечері 27 грудня вони вгатили по пологовому відділенні лікарні. Обстріл підтвердив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Дивом ніхто не постраждав. Породіллі з медиками встигли сховатись в укриття.

Перед атакою у пологовому народилося 2 дитини. Крім того, до атаки лікарі встигли завершити кесарів розтин. Наразі в закладі перебуває 5 жінок після пологів.