Обстріл прикордоння на Сумщині: ракети випускали з літаків по Гудовому і Шалигіновому

Російські окупанти обстрілювали прикордоння Сумщини ввечері 24 травня. Стало відомо, ворожі ракети випускали по Гудовому і Шалигиновому.

Російські загарбники гатили ракетами по прикордонні Сумщини 24 травня близько 20 години. Про нові деталі повідомили в Оперативному командуванні "Північ" 25 травня.

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Загалом з території Росії на Сумщину зафіксували 6 "приходів".

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти при кордоні на Сумщині. Вчора, 24 травня, близько 19:55 спостерігачі зафіксували 6 "приходів",

– мовиться в повідомленні.

Попередньо, 2 ракети вгатили в районі населеного пункту Гудове. Ще 4 "прильоти" зафіксували в районі околиць населеного пункту Шалигіне. За даними ОК "Північ", ракети були випущені з двох літаків типу "Су".

Втрат серед особового складу та техніки Збройних Сил України немає. Інформація про втрати, поранення серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури поки ще уточнюється.

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Що повідомляли про авіаудари раніше

Увечері 24 травня відбулися обстріли території Сумської області. За попередніми даними, пара ворожих літаків двічі здійснювала пуски некерованими ракетами в напрямку Шосткинського району.

Біля іншого села Шосткинського району розірвалося 8 боєприпасів. Ще 7 мін вибухнули на околиці населеного пункту Конотопського району Сумщини.

Обстріл відбувається вже не вперше. В оперативному командуванні "Північ" інформували, що 24 травня протягом години росіяни 15 разів обстріляли Сумську область. Росіяни завдали удару по населених пунктах Бояро-Лежачі й Товстодубове.

Обстріл прикордоння Чернігівщини

Російські загарбники здійснювали обстріли Чернігівщини протягом 24 – 25 травня. Окупанти вночі 25 травня обстріляли Сіверський район Чернігівщини.

Росіяни почали гатити по прикордонню о 03:40 з боку російського населеного пункту Любачене. Ворожі війська гатили зі ствольної артилерії та мінометів калібру 120 мм. Російські окупанти коригували вогонь за допомогою безпілотників.

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