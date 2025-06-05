Найбільше жертв за останній час і удар по будинку рятувальника: влада про ворожий обстріл Прилук

У ніч проти 5 червня російська армія атакувала місто Прилуки, що на Чернігівщині. Обстріл став одним з наймасштабніших за кількістю загиблих у регіоні.

Начальник Прилуцької районної адміністрації Володимир Чернов прокоментував цинічний обстріл міста. Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Дивіться також У Прилуках дрон влучив у дім начальника пожежної частини: загинула його родина

Росія вдарила по житлових будинках у Прилуках

За даними Прилуцької РВА, внаслідок російської дронової атаки по місту загинуло п’ятеро людей, серед яких дитина віком 1 рік і 4 місяці. Ще семеро дістали поранення. Усім постраждалим надається необхідна допомога.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Світла та вічна пам'ять!

Місцева влада зазначає, що це наймасштабніший обстріл районного центру за кількістю жертв за останній час.

Вкотре удар росіян був спрямований по житловому сектору. Серед загиблих – родина начальника пожежної частини. Начальник Прилуцької РВА відповів на запитання журналістів, чи ворог цілеспрямовано завдав удару по будинку працівника ДСНС.

Я не знаю, яка була справжня мета ворога, куди він цілив, але констатуємо факт, що сім'я працівника ДСНС, на жаль, загинула,

– повідомив Чернов.

Повідомляється, що у місті Прилуки оголошено дні жалоби 5 та 6 червня.

Деталі нічного обстрілу Чернігівщини

Вночі 5 червня російська армія обстріляла мирне населення кількох міст України. Під ударом опинилося й місто Прилуки на Чернігівщині. В результаті атаки, сталися загоряння у житлових районах міста.