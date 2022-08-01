Смертельний удар по Харкову: кадри жахливих наслідків обстрілу зупинки на Салтівці

Зранку 1 серпня окупанти обстріляли Салтівський район у Харкові. Удар прийшов на автобусну зупинку, від отриманих травм загинув чоловік. Нижче дивіться фото наслідків смертельного обстрілу у Харкові.

Деталі 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Вона каже, що о другій ночі окупанти сильно гатили, під обстріл потрапили і Харків, і область. Потім о 7 ранку знову обстріляли Салтівку.

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Під обстріл "Ураганами" зранку потрапив житловий район Салтівки. Снаряд розірвався над цивільними будинками. Постраждали авто та дитячий майданчик та зупинку.

Чоловік загинув в лікарні

За словами кореспондентки, люди їхали зранку на роботу, тож чекали на зупинці транспорт. Туди прилетіли уламки, внаслідок чого поранило двох осіб. Похилий чоловік, який теж був на зупинці, на жаль, помер у лікарні від отриманих травм.

Черненко назвала наслідки удару, вони дійсно серйозні:

один чоловік загинув, інший – поранений.

в одному місці розтрощений газопровід,

багато автівок пошкоджено уламками,

повилітали вікна в будинках тощо.

Дивіться наслідки обстрілу Салтівки у Харкові / Фото Анни Черненко, 24 канал



Що кажуть місцеві? Харків'яни, які живуть поруч, зізнаються, що користуються цією зупинкою постійно. Після чергового обстрілу люди вирішили відходити подалі від зупинок. Вони вважають, що так себе хоч трохи убезпечать.

Проте, як зазначила Черненко, коли розривається "Ураган", то уламки розкидає хаотично. Тому місцева влада закликає людей за можливості перебувати вдома під час повітряних тривог.

Область також обстріляли

Журналістка додала, що в Харківській області вночі також були прильоти, окупанти завдали удару по Мерефі, зруйнували виробництво, постраждав охоронець. Також під ракетний обстріл потрапило підприємство в Чугуєві.

Черненко розповіла, що Харків 1 серпня обстріляли "Ураганами": відео



До слова, вибухи чули як жителі Харкова, так і області. У телеграм-каналах писали, що росіяни запустили близько 7 ракет з бєлгородської області. У мережі опублікували відео, як одна ракета яскраво спалахнула в небі ще над територією росії. Але офіційної інформації про це ще немає.