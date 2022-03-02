Обстріл СБУ, МВС та університету Каразіна у Харкові: постраждали троє людей

2 березня 2022 , 09:11
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Джерело:

телеграм-канал ДСНС

Рятувальники розповіли про трьрх постраждалих внаслідок атак по Харкову зранку 2 березня. Росіяни завдали удару по будівлі СБУ, Нацполіції та університету Каразіна.

2 березня близько 8:10 окупанти завдали ракетного удару по будівлі обласного СБУ, головного управління МВС на Харківщині й будівлі Національного університету імені Василя Каразіна.

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Наслідки нової атаки по Харкову / Фото ДСНС

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Автор: Ірина Буртик