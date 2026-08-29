У селі Мила на Київщині ліквідовують наслідки обстрілу: рух Житомирською трасою відновлено

У селі Мила на Київщині рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу. Фахівці гасять пожежі, розбирають завали та перевіряють територію на вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє ДСНС.

Що відомо про ліквідацію наслідків обстрілу?

У селі Мила на Київщині рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російського обстрілу. На місці працюють підрозділи ДСНС, піротехніки та роботизована техніка, яка допомагає фахівцям у небезпечних зонах. Водночас рятувальники гасять пожежі та розбирають завали.

Піротехнічні розрахунки обстежили дорожнє полотно та прилеглу до села територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Виявлені небезпечні предмети знешкодили, після чого фахівці перевірили територію.

Село Мила після обстрілів / Фото ДСНС

Завдяки роботі рятувальників рух автотранспорту Житомирською трасою вдалося відновити. Водночас роботи на місці надзвичайної події тривають.

Нагадаємо, Зеленський розповів про наслідки російського удару по селу Мила під Києвом, який стався 28 серпня. За його словами, російський безпілотник влучив у складську будівлю, після чого там почалася детонація.

Внаслідок вибуху були пошкоджені житлові будинки, навколишня інфраструктура та пансіонат для людей похилого віку й людей з інвалідністю. Наразі відомо про 27 загиблих і 42 постраждалих. Понад 370 людей уже евакуювали, а рятувальна операція триває.

На місці працюють понад 300 співробітників ДСНС, а також інші екстрені служби. Зеленський заявив, що слідчі Нацполіції та СБУ проводять досудове розслідування, а кримінальне провадження відкрили за статтею про службову недбалість.

Президент наголосив, що боєприпаси не мають зберігатися поруч із житловою забудовою. За його словами, ті, хто допустив ситуацію, мають понести відповідальність.