У Шебекіно палає завод "Монокристал" та 5-поверхівка: росіяни бідкаються на влучання снаряда

1 червня Російський добровольчий корпус заявив, що їх бійці ведуть бій у місті Шебекіно Бєлгородської області. До того ж там палає завод "Монокристал" та 5-поверхівка.

Як виявилось, у п'ятиповерховий будинок нібито влучив снаряд. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Шебекіно палає завод "Монокристал"

Ворожі воєнкори пишуть, що загорівся завод "Монокристал" у Шебекіно. Повідомляється, що на підприємстві були армійські паливозаправники.

На заводі виробляють синтетичний сапфір для високотехнологічних застосувань в електронній та оптоелектронній промисловості.



Палає завод "Монокристал" / фото росЗМІ

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Горить 5-поверхівка

Також російські ЗМІ публікують кадри, на яких видно, як у Шебекіно спалахнув п'ятиповерховий будинок. Пропагандисти кажуть, що це сталося нібито після влучення снаряда. Чи є постраждалі або жертви – поки невідомо.

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