Росіяни вдарили дроном по кареті швидкої у Херсоні

Вранці у передмісті Херсона бригада швидкої допомоги потрапила під ворожий обстріл. Окупанти вдарили по ній дроном.

Як розповів очільник МВА Роман Мрочко, сьогодні до однієї з херсонських лікарень доставили двох поранених – бригаду швидкої медичної допомоги.

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Є поранені

У 32-річної фельдшерки діагностували вибухову та закриту черепно-мозкові травми, а також контузію. У 63-річного водія теж вибухова та закрита черепно-мозкову травми.

Наразі обидва постраждалих у стані середньої тяжкості.

Відомо, що їхня автівка зазнала атаки ворожого дрона. Медики потрапили під обстріл у передмісті Херсона після 10.00.

Нагадаємо, що зранку 19 липня окупанти вдарили по Чугуєву, що на Харківщині. Ворог влучив по житловій забудові центральної частини міста.

Отримали поранення девʼять людей, серед них 14-річний хлопчик.

Пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, автомобілі, магазини, адміністративні будівлі, офісні приміщення тощо.

Попередньо, ворог завдав удари по місту двома ракетами "Іскандер-М".