Окупанти ударом зруйнували міськраду в Сіверську, де був гуманітарний пункт

Армія Росії вранці 18 червня вдарила по Сіверську, що в Донецькій області. Ворог ударом зруйнував будівлю міської ради, де місцеві жителі отримували гуманітарну допомогу.

Про це в коментарі "Вільному Радіо" розповів очільник Сіверської МВА Олексій Воробйов, пише 24 Канал.

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Росіяни зруйнували будівлю міськради у Сіверську

Воробйов повідомив, що 18 червня російські війська вдарили по будівлі Сіверської міськради авіабомбою. На момент атаки у приміщені не було нікого, тож минулося без жертв.

На 90% зруйнована будівля – били КАБами, обвалилися конструкції. Ніхто не постраждав, був сторож, але сховався у безпечному місці,

– розповів Воробйов.

Він зазначив, що останні роки будівля міськради слугувала як пункт видачі гуманітарної підтримки для жителів Сіверська. Через ворожий російський удар локацію змінять, проте на загал її розташування не будуть повідомляти.

Новий гуманітарний пункт обіцяють запустити з наступного тижня. Ймовірно, це буде 23 червня.