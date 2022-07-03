Чоловік, дружина та дівчинка 11 років: російський снаряд убив всю сім'ю у Слов'янську

Росіяни здійснили черговий шалений обстріл Слов'янська. На жаль, ворогу вдалося забрати життя мирних українців.

Російські окупанти продовжують шалений наступ на Донбас. Ворог своєю артилерією завдає важких ударів мирним містам, вбиваючи українців та руйнуючи усе довкола.

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Внаслідок обстрілу росіян загинула ціла сім'я

Внаслідок обстрілу російських окупантів у Слов'янську загинула ціла родина. Снаряд ворога забрав життя чоловіка, жінка та їхньої 11-річної доньки. Вони загинули, коли виходили з машини і йшли до свого будинку.

Що відомо про обстріл Слов'янська

3 липня російські окупанти здійснили масштабний обстріл Слов'янська. Як повідомив мер міста Вадим Лях, вже відомо про 6 загиблих та 15 постраждалих.

Від обстрілу росіян постраждали різні райони міста: Артема, Залізничний, Північний, Машмет, М'ясокомбінат. Детонація боєприпасів ворога спровокувала понад 15 пожеж по всьому місту.

Впродовж останнього часу це була найбільш масштабна атака ворога на Слов'янськ. Ворог здійснив її за допомогою реактивних систем залпового вогню.

Війна Росії з Україною: останні новини

Росіяни продовжують шалений штурм Лисичанська. На околицях міста тривають запеклі бої, ворог може окупувати місто завдяки залученню великих ресурсів та вогневій перевазі.

На більшості напрямках ЗСУ вдалося завдати ворогу втрат та відбити його атаки. Ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою.

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