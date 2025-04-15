У Сумах постраждали 6-річна Еля і 1-річна Кіра, власниця самоката із фото: який стан сестричок

Після атаки на Суми 13 квітня мережу облетіло фото із дитячим самокатом серед уламків. На щастя, його маленька власниця 1-річна Кіра Рудика жива.

Але її 6-річна сестричка Еля перебуває у реанімації із важкими травмами. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на OBOZ.UA.

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Мама вчила дітей падати на землю та закривати голову руками

Вранці 13 квітня мама Вікторія Рудика з Кірою та Елею гуляли центром Сум. Старша 12-річна донька тим часом мала заняття у балетній школі. Тоді ж і пролунали вибухи.

Я, як тільки дізналася, що трапилося у Сумах, відкрила інтернет і побачила на фото маленький синій самокат, одразу зрозуміла, що це нашої онуки. Ми цей самокат подарували Кірочці на день народження, коли їй виповнився рік,

– поділилася бабуся Наталія Рудика.

Вона розповіла, що Вікторія навчила дітей падати на землю та закривати голову руками у випадку прильотів.

Маленька Еліна саме так і зробила. Одразу після першого вибуху дівчинка лягла на землі та прикрила голову руками. Тоді мама побачила у спині дитини дірку.

Вікторії з дітьми допомогли дві жінки, які вибігли із магазину поряд, – вони взяли Кіру, а Вікторія – Елю. Далі до лікарні їх відвіз небайдужий чоловік.

Через декілька хвилин після їхнього від'їзду з місця атаки пролунав другий вибух, який вбив ще більше людей. Нагадаємо, що відомо уже про 36 жертв унаслідок атаки на Суми.

У якому стані Кіра та Еля

Наразі Кіра перебуває удома з іншою бабусею. У дівчинки та її мами контузії. Також у дитини ще й стрес, із нею працюватимуть психологи.

А от Еля отримала набагато серйозніші травми. Вона зараз у реанімації.

Їй уламками пробило легеню, трахею, бронхи. Також є пошкодження ключиці та двох ребер – вони сильно роздроблені.

Дівчинці зробили операцію. Вона дихає самостійно, лікарі уже почали поступово знімати трубки.

Еліна пам'ятає, що сталося у неділю. Станом на 15 квітня вона вже попила води, з'їла трохи каші, а ще – розмовляє та жартує.

Однак, як кажуть, лікарі, про переведення з реанімації говорити ще зарано.

Щодо ж до самоката, то мама Вікторія у соцмережах опублікувала пост із проханням повернути його. Він уже знайшовся – його забрала знайома жінка, яка працює неподалік і прибирала на місці атаки.