Обстріл телевізійної вежі із загибеллю мирних людей – розпочато розслідування

Київська прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Мова йде про ракетний обстріл Київської телевізійної вежі, що призвів до загибелі людей.

За даними слідства, 1 березня 2022 року близько 17:00 збройні сили Російської Федерації завдали два ракетні удари по Київській телевізійній вежі на вулиці Дорогожицькій у Шевченківському районі столиці.

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Обстрілами було пошкоджено апаратну, кілька автомобілів та спортивний комплекс.

В результаті авіаударів окупанта загинуло п’ятеро мешканців столиці, ще троє – отримали поранення. Всі загиблі та постраждалі – мирні люди.