Обстріл телевізійної вежі із загибеллю мирних людей – розпочато розслідування
2 березня 2022 , 12:54Читать новость на русском
Джерело:Офіс Генерального прокурора
Київська прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Мова йде про ракетний обстріл Київської телевізійної вежі, що призвів до загибелі людей.
За даними слідства, 1 березня 2022 року близько 17:00 збройні сили Російської Федерації завдали два ракетні удари по Київській телевізійній вежі на вулиці Дорогожицькій у Шевченківському районі столиці.
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Обстрілами було пошкоджено апаратну, кілька автомобілів та спортивний комплекс.
В результаті авіаударів окупанта загинуло п’ятеро мешканців столиці, ще троє – отримали поранення. Всі загиблі та постраждалі – мирні люди.