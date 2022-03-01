Обстріл цивільної інфраструктури Харкова порушує закони воєнного часу, – Боррель

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував цинічний обстріл Харкова російськими терористами.

Боррель: ЄС непохитно стоїть на боці України

Боррель заявив, що звертався до глави МЗС України Дмитра Кулеби щодо обстрілу Харкова. Як відомо, окупанти обстріляли центр міста.

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Боррель заявив, що Росія своїми підступними та кривавими діями порушує закони воєнного часу. Він також запевнив, що ЄС підтримує Україну.

Вчорашній обстріл об'єктів цивільної інфраструктури у Харкові порушує закони воєнного часу. ЄС непохитно стоїть на боці України у ці драматичні моменти,

– написав чиновник у твітері.

Зауважимо, що 1-го березня Росія здійснили обстріл Харківської ОДА. Унаслідок цього щонайменше 10 загиблих, ще понад 20 травмованих. Рятувальникам та волонтерам вдалося витягнути з-під завалів близько 10 людей.