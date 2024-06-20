Повітряні сили показали збиті вночі ракети: ворог їх запускав з Каспію

Українська ППО у ніч проти 20 червня знову відбивала російську атаку. У Повітряних силах показали уламки ворожих ракет, які наші воїни приземлили на Дніпропетровщині.

Ракети росіяни випустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Заходили вони з південно-східного напрямку.

Дивіться також Атаковано критичну інфраструктуру: Повітряні сили назвали основний напрямок удару ворога

Усі ракети збила ППО

Протиповітряній обороні вдалося збити усі ці російські ракети. Сталося це у прифронтовій зоні Дніпропетровської області. На світлинах, опублікованих Повітряними силами, видно, як рештки російських ракет догоряють в полі.

До слова, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів, що під час останньої атаки Росія зосередила свою увагу на Сході України, зокрема, Дніпропетровщині.

По ній російська армія випустила, окрім 4 ракет, ще 5 безпілотників. Унаслідок атаки постраждали 3 мешканці Криворізького району, а у Нікопольському районі пошкоджено 7 приватних будинків, 5 господарських споруд, автомобілі, лінії електропередач і будівельну техніку.

ППО знищила російські ракети / Фото Повітряних сил ЗСУ