Сотні БпЛА та ракети різних типів тероризували Україну: карта руху ворожих цілей 3 лютого
- Росія 3 лютого завдала комбінованого удару по Україні, запустивши ударні дрони і десятки ракет.
- Основними цілями атаки були цивільні та енергетичні об'єкти Києва, Київщини, Запоріжжя, Дніпропетровщини та інших регіонів.
У вівторок, 3 лютого, Росія знову завдала комбінованого удару по Україні. Моніторингові канали стверджують, що удар цього дня є наймасованішим у 2026 році.
Про це повідомив monitorwar.
Які області атакувала Росія?
Моніторингові канали проаналізували рух повітряних цілей вночі 3 лютого. За їхніми даними, Росія атакувала 350 ударними безпілотниками та понад 60 ракетами. Йдеться про балістичне озброєння, крилаті та протикорабельні ракети.
Монітори повідомили, що серед запущених росіянами цілей були різні типи БпЛА, зокрема реактивні. Також летіли по Україні крилаті ракети, Іскандер/KN-23 та, ймовірно, Х-22/32.
Під основним ударом ворога був Київ та Київщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина, Вінниччина, Одеса, Чернігівщина та інші прифронтові регіони.
Ворог знову тероризував енергетичну інфраструктуру близько 15 міст, додали монітори.
Які наслідки удару?
Як повідомив Володимир Зеленський, внаслідок російської атаки 3 лютого постраждали щонайменше 9 людей. У різних містах пошкоджено житлові будинки, автівки, навчальні заклади та енергооб'єкти.
Після атаки на ТЕС та ТЕЦ, за даними мера Києва Віталія Кличка, без теплопостачання залишились 1 170 багатоквартирних будинків столиці.
Водночас на півдні Одещині понад 50 тисяч споживачів залишилися без світла внаслідок російських ударів. Також понівечені житлові будинки та інші об'єкти.