Сотні БпЛА та ракети різних типів тероризували Україну: карта руху ворожих цілей 3 лютого

У вівторок, 3 лютого, Росія знову завдала комбінованого удару по Україні. Моніторингові канали стверджують, що удар цього дня є наймасованішим у 2026 році.

Про це повідомив monitorwar.

Які області атакувала Росія?

Моніторингові канали проаналізували рух повітряних цілей вночі 3 лютого. За їхніми даними, Росія атакувала 350 ударними безпілотниками та понад 60 ракетами. Йдеться про балістичне озброєння, крилаті та протикорабельні ракети.

Монітори повідомили, що серед запущених росіянами цілей були різні типи БпЛА, зокрема реактивні. Також летіли по Україні крилаті ракети, Іскандер/KN-23 та, ймовірно, Х-22/32.

Карта комбінованого удару 3 лютого / Фото з телеграму monitorwar

Під основним ударом ворога був Київ та Київщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина, Вінниччина, Одеса, Чернігівщина та інші прифронтові регіони.

Ворог знову тероризував енергетичну інфраструктуру близько 15 міст, додали монітори.

Які наслідки удару?