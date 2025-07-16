У Вінниці кількість постраждалих внаслідок нічного обстрілу зросла до восьми

В ніч на 16 липня російські безпілотники вдарили по Вінниці. На жаль, внаслідок чергової цинічної атаки ворога є постраждалі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Вінниці Сергія Моргунова.

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У Вінниці є постраждалі

О 07:36 Сергій Моргунов повідомив, що наразі відомо про 8 постраждалих.

Нічний обстріл прокоментувала також перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна. За її словами, більшість постраждалих зазнали опіків, деякі з них перебувають у важкому стані.

Влучання по об'єктах промислової інфраструктури. На одному з об'єктів пожежу локалізовано. На іншому – рятувальники ще над цим працюють,

– додала заступниця начальника ОВА.

Також внаслідок атаки в області пошкоджено чотири житлові будинки – зазнали руйнувань покрівлі, вікна та двері. Один із будинків зазнав суттєвих пошкоджень.

Усього по Вінниччині цієї ночі російські війська випустили 28 ударних дронів. Орієнтовно 18 з них знищили сили протиповітряної оборони.

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До слова, в ніч на 16 липня гучно було також у Кривому Розі – місто атакувала балістична ракета і 28 "Шахедів". Внаслідок удару було зруйновано промислове підприємство, постраждав хлопець 17 років.