У Вінниці кількість постраждалих внаслідок нічного обстрілу зросла до восьми
- У Вінниці внаслідок нічного обстрілу постраждали 8 осіб, наразі пожежники продовжують працювати на об'єкті.
- Російські війська випустили 28 ударних дронів по регіону, з яких 18 були знищені силами протиповітряної оборони.
В ніч на 16 липня російські безпілотники вдарили по Вінниці. На жаль, внаслідок чергової цинічної атаки ворога є постраждалі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Вінниці Сергія Моргунова.
Читайте також Тривога доходила аж до Волині: які наслідки чергової атаки "Шахедів"
У Вінниці є постраждалі
О 07:36 Сергій Моргунов повідомив, що наразі відомо про 8 постраждалих.
Нічний обстріл прокоментувала також перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна. За її словами, більшість постраждалих зазнали опіків, деякі з них перебувають у важкому стані.
Влучання по об'єктах промислової інфраструктури. На одному з об'єктів пожежу локалізовано. На іншому – рятувальники ще над цим працюють,
– додала заступниця начальника ОВА.
Також внаслідок атаки в області пошкоджено чотири житлові будинки – зазнали руйнувань покрівлі, вікна та двері. Один із будинків зазнав суттєвих пошкоджень.
Усього по Вінниччині цієї ночі російські війська випустили 28 ударних дронів. Орієнтовно 18 з них знищили сили протиповітряної оборони.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
До слова, в ніч на 16 липня гучно було також у Кривому Розі – місто атакувала балістична ракета і 28 "Шахедів". Внаслідок удару було зруйновано промислове підприємство, постраждав хлопець 17 років.