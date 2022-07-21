7-річного хлопчика, який постраждав внаслідок удару по Вінниці, чекає пересадка шкіри
Джерело:телеграм Сергія Борзова
Унаслідок ракетного удару по Вінниці сильно постраждав 7-річний Рома. Опіки настільки сильні, що місцями сягають кісток.
Матір Роми загинула через обстріл
14 липня хлопчик разом з мамою приїхав провідати бабусю у Вінницю. Заодно вони записалися на консультацію до лікаря у клініку. Батько ж залишився у Львові, де й жила сім'я.
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Близько 11 години дня зв'язок із сином та дружиною зник. Вся країна дізналася – по Вінниці завдали ракетного удару. Рому батько знайшов у Вінницькій обласній лікарні, і тільки 3 дні тому за результатами ДНК-експертизи дізнався про смерть 29-річної дружини Галини,
– розповів голова ОВА Сергій Борзов.
У якому стані дитина
Постраждалий хлопчик перебуває у дуже важкому стані. Близько 45% його тіла вкриті зовнішніми опіками, а ще 35% – становлять внутрішні опіки. У Роми обгоріло обличчя, руки, ноги та дихальні шляхи. Крім того, в нього діагностували закритий перелом лівої руки та виявили кілька уламків від снаряда у черепі.
Дитину вже транспортували з Вінниці до Львова, а далі – в дитячу лікарню святого Миколая в Німеччині. Хлопчику доведеться зробити пересадку шкіри та пластичні операції.
російська армія вбивць зруйнувала життя ні в чому невинної дитини в один день. Тепер Ромчик залишився без матері, а попереду на нього чекають важче лікування та відновлення.
7-річного Рому лікуватимуть у Німеччині / Фото з телеграму Сергія Борзова
Коротко про ракетний удар по Вінниці
- Зранку 11 липня російські окупанти запустили ракети по цивільних об'єктах біля Будинку побуду "Ювілейний" у Вінниці. На місці події спалахнула потужна пожежа.
- Пошкоджень зазнали понад 30 будівель, згоріли близько 40 автівок.
- На жаль, 26 людей загинули, серед були й діти.
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