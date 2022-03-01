Обстріл військової частини в Охтирці: з'явилось жахливе відео руйнувань

Російські вбивці 28 лютого обстріляли з "градів" військову частину в Охтирці, що на Сумщині. Там загинули 70 військових.

Про наслідки атаки російських окупантів голова Сумської держадміністрації Дмитро Живицький. На опублікованому відео видно руїни військової частини.

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У ворога теж є втрати

Люди розбирають уламки зруйнованого об'єкта. Працівники Червоного хреста розповіли, що росіяни зазнали значних втрат. Медики збирали довкола їхні тіла.

Росіяни розстріляли людей

Окупанти 28 лютого в Чупахівці, що поблизу Охтирки, розстріляли автомобіль з українцями. Вони їхали на БТР, зупинилися й почали стріляти в автомобіль ВАЗ 99. Після цього вбивці сіли в легковик та поїхали в невідомому напрямку. Голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький зазначив, що це не поодинокий випадок.

Зруйнована окупантами військова частина в охтирці: дивіться відео

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