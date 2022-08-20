Ракета, якою росіяни вдарили по Вознесенську, могла летіти на Південноукраїнську АЕС

Удень 20 серпня росія вдарила по Вознесенську на Миколаївщині. Однак ворожа ракета могла летіти на Південноукраїнську АЕС, яка розташована неподалік міста.

Про це повідомили в "Енергоатомі". Там наголосили, що запуск ракет в зоні спостереження Південноукраїнської АЕС є нічим іншим, як черговим проявом ядерного тероризму з боку росії.

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росія могла цілитися в АЕС

В "Енергоатомі" наголосили, що не виключено, що росія запускала ракету в Південноукраїнську АЕС. Її окупанти намагалися захопити ще у березні.

Сам факт обстрілу зони спостереження Південноукраїнської АЕС є черговим цинічним актом ядерного тероризму росії. Адже на місці виявлено уламки ворожої ракети, яка влучила в будинок. І не виключено, що ця ракета була спрямована саме в бік ПАЕС, яку російські військові намагалися захопити ще на початку березня,

– наголосили в "Енергоатомі".

У державному підприємстві відзначили, що плани окупантів на Південноукраїнську АЕС зазнали країну, після того, як ЗСУ зупинили їх під Вознесенськом. Тепер росіяни масовано обстрілюють Південь нашої держави, руйнуючи його інфраструктуру.



Уламок російської ракети, який влучив у будинок у Вознесенську

Тим часом триває ядерний шантаж росіян на ЗАЕС

В окупації зараз перебуває найбільша атомна електростанція Європи – Запорізька. Окупанти за допомогою ядерного об'єкту намагаються шантажувати Україну та світ.

18 серпня у міноборони росії заявили про нібито "підготовку України" провокацій на ЗАЕС, що можна трактувати як фактичний анонс росіянами власних дій. Наступний день для працівників Запорізької АЕС окупанти зробили вихідним

19 серпня українська розвідка повідомила, що окупанти оголосили ще один вихідний на ЗАЕС – 23 серпня. У переддень Дня Незалежності загарбники знову прагнуть займатися ядерним шантажем.

Водночас депутат британського парламенту від консервативної партії Тобіас Еллвуд та член Палати представників США Адам Кінзінгер заявили, що навмисне спричинення витоку радіації, яка може поширитися на країни НАТО, можна вважати порушенням статті 5 статуту Альянсу про колективну безпеку – тобто спричинення росією катастрофи на ЗАЕС можна вважати нападом на НАТО.

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