Окупанти вдарили по магазину під Покровськом: загинули цивільні, є постраждалий

Вранці 28 вересня окупанти обстріляли село Ясенове Покровського району. Під прицілом агресора вкотре цивільна інфраструктура. Внаслідок обстрілу є жертви.

Так, загинули двоє людей, ще один цивільний зазнав поранень. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Дивіться також Кількість загиблих внаслідок удару по лікарні в Сумах зросла до 9

Обстріл села Ясенове 28 вересня

О 10:20 28 вересня агресор обстріляв Ясенове Покровського району. В епіцентрі ворожого ураження опинилася цивільна інфраструктура й житлові будинки.

Боєприпас поцілив по магазину, внаслідок чого від травм, несумісних з життям, загинули 28-річна продавчиня й чоловік. Також зазнав осколкових поранень громадянин 41 року,

– повідомили в прокуратурі.

Додали, що пораненого доставили в лікарню. Остаточна кількість постраждалих і тип озброєння встановлюються.

Внаслідок обстрілу села Ясеневе є жертви / Фото прокуратури

Внаслідок російського обстрілу пошкоджено торговельний об'єкт, приватні домоволодіння й авто.

Правоохоронці вже почали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять!