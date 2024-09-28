Окупанти вдарили по магазину під Покровськом: загинули цивільні, є постраждалий
Джерело:Донецька обласна прокуратура
Вранці 28 вересня окупанти обстріляли село Ясенове Покровського району. Під прицілом агресора вкотре цивільна інфраструктура. Внаслідок обстрілу є жертви.
Так, загинули двоє людей, ще один цивільний зазнав поранень. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.
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Обстріл села Ясенове 28 вересня
О 10:20 28 вересня агресор обстріляв Ясенове Покровського району. В епіцентрі ворожого ураження опинилася цивільна інфраструктура й житлові будинки.
Боєприпас поцілив по магазину, внаслідок чого від травм, несумісних з життям, загинули 28-річна продавчиня й чоловік. Також зазнав осколкових поранень громадянин 41 року,
– повідомили в прокуратурі.
Додали, що пораненого доставили в лікарню. Остаточна кількість постраждалих і тип озброєння встановлюються.
Внаслідок російського обстрілу пошкоджено торговельний об'єкт, приватні домоволодіння й авто.
Правоохоронці вже почали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять!