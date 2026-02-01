У момент удару в пологовому будинку Запоріжжя були лікарі та породіллі з немовлятами

Росія обстріляла пологовий будинок у Запоріжжі. Поранень зазнали 2 працівниці закладу та пацієнтка стоматологічної клініки.

Усі вони у середньому стані тяжкості. Про це повідомили у МОЗ України.

Дивіться також Удар по пологовому у Запоріжжі: перші моторошні фото з місця атаки

Що відомо про постраждалих внаслідок удару по пологовому будинку у Запоріжжі?

Війська Росії 1 лютого завдали удару по медичному закладу в Запоріжжі – під обстріл потрапило гінекологічне відділення лікарні.

Під час атаки персонал і пацієнтки перебували в укритті. Йдеться про 15 медичних працівників і 16 жінок (серед яких троє породіль з немовлятами).

Водночас травм зазнали лікарка, медсестра та пацієнт приватної стоматологічної клініки. Усіх трьох із пораненнями середнього ступеня тяжкості доправили до лікарень міста.

Унаслідок влучання в будівлі лікарні вибито вікна, пошкоджено фасад, виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Пацієнток перевели до інших відділень медзакладу. Наразі триває оцінка завданих збитків.

Наслідки удару по медзакладу у Запоріжжі

Що відомо про атаку росіян по пологовому будинку у Запоріжжі?