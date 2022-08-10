Рятувально-пошукова операція триває: на Запоріжжі розповіли деталі смертельного ракетного удару

росіяни атакували селище Кушугум Запорізької області в ніч проти 10 серпня, внаслідок чого загинула людина. Рятувально-пошукова операція досі триває.

Жінка, яка загинула внаслідок удару, виявилася місцевою жителькою. Їй було 52 роки. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Зверніть увагу Ворог вдарив по центру Кушугумської громади на Запоріжжі: загинула жінка

По селищу випустили чотири ракети

Ворог поцілив у селище Кушугум Запорізького району. У населений пункт було випущено чотири ракети. Це були ті самі вибухи, які всі чули. Одна людина загинула під завалами. Це 52-річна місцева жителька,

– мовиться в повідомленні.

Загалом росіяни повністю знищили в Кушугумі 4 приватні будинки. Кілька десятків домівок залишишся без вікон та даху. Пошкоджено електро- та газопостачання до селища.

Раніше секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що пошкоджених будинків налічується близько 30.

Голова Запорізької ОВА каже, що обстріл мирних населених пунктів – це єдиний спосіб ворога втішити себе. Адже окупанти атакують села й міста через те, що не можуть досягнути воєнних цілей.

Ворог не досягнувши військових цілей, відіграється на мирних жителях запорізької землі та нищить нашу цивільну інфраструктуру,

– пише Олександр Старух.

Зверніть увагу – оперативна інформація про ситуацію на фронті від Генштабу: відео