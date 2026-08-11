Росія вдарила балістикою та КАБами по Запоріжжю: багато загиблих і постраждалих
Ворог здійснив чергову масовану комбіновану атаку на мирне українське місто. Наслідком жорстокого удару по Запоріжжю стали руйнування цивільної інфраструктури, також постраждали люди.
Про це проінформував керівник Запорізької ОВА Іван Федоров у соціальних мережах. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
Обстріл Запоріжжя 11 серпня: що відомо про наслідки?
Уночі 11 серпня Запоріжжя опинилося під масованим повітряним ударом російської армії. Обстріл був комбінованим – для атаки по обласному центру ворог застосував балістичні ракети та керовані авіабомби.
Після серії вибухів у місті зафіксували руйнування житлових і нежитлових будівель, а також перебої з електропостачанням. У кількох районах спалахнули пожежі, зазнав пошкоджень місцевий гаражний кооператив.
Попередньо, поранень зазнали щонайменше 20 людей, 6 людей загинули. На місцях влучань працюють усі необхідні екстрені служби.
Удар по місту припав на цивільну забудову, а також по промислових і критичних об'єктах інфраструктури. Масштаби наслідків ще уточнюють.
Наслідки обстрілу Запоріжжя / Фото ОВА
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Додамо, що одночасно з Запоріжжям балістичні ракети Росія запустила на Київ. Там також прогриміли вибухи, і вже відомо, що у Шевченківському районі столиці загорілися склади.