Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю: є руйнування та поранені

Запоріжжя вкотре зазнало ракетного удару вночі 16 січня. Окупанти поцілили в об’єкти цивільної, житлової та промислової інфраструктури.

Також місцева влада повідомила, що внаслідок атаки кілька людей зазнали поранень. На місці влучань працюють усі відповідні служби, про остаточні наслідки удару повідомлять згодом.

Добою раніше Росіяни обстріляли Запоріжжя і Миколаївщину: на цивільному об'єкті спалахнула пожежа

Уночі окупанти вкотре атакували Запоріжжя ракетами

О 00:49 вночі 16 січня в Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. В цей час росіяни атакували обласний центр та околиці ракетами, найімовірніше, з комплексів С-300.

Відбій оголосили о 01:27. Водночас із цим глава обласної військової адміністрації Олександр Старух підтвердив у телеграмі ракетну атаку та факт влучань ворожих снарядів у мирні об'єкти.

Є руйнування об’єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури. Надійшла інформація про кількох легкопоранених. На місці працюють всі відповідні служби,

– написав він.

Місцеві пабліки також повідомили, що на місці щонайменше одного з влучань виникла пожежа. Також у місті подекуди зник сигнал Т2.

Секретар міськради Анатолій Куртєв закликав містян телефонувати на спеціальні номери, якщо їхня оселя зазнала ушкоджень: (061) 787 15 80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80.

Також він опублікував фото одного з наслідків прильоту. Інші фото показали місцеві телеграм-канали.

Наслідки атаки росіян на Запоріжжя 16 січня / Фото Куртєва та "Это Запорожье"

Коротко про загальну ситуацію на Запорізькому напрямку

Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін повідомив, що ситуація в регіоні залишається стабільно складною.

При цьому росіяни постійно обстрілюють позиції ЗСУ та завдають терористичних ударів по цивільній інфраструктурі.

Останнім часом помічають певне посилення підрозділів окупантів, що може свідчити про підготовку до наступу. А проте це може бути й маневром задля відвертання уваги.