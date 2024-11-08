Ворожий обстріл, який забрав життя 9 людей: у Запоріжжі оголошено День жалоби

В п'ятницю, 8 листопада, у Запоріжжі оголосили День жалоби за загиблими від вчорашнього обстрілу обласного центру армією країни-агресорки.

Росіяни забрали життя 9 цивільних людей, зокрема 1-річної дитини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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У Запоріжжі оголошено День жалоби

Сьогодні (8 листопада – 24 Канал) у Запоріжжі День жалоби за загиблими від вчорашнього російського обстрілу обласного центру,

– повідомив Федоров.

Глава ОВА зазначив, що криваві руки ворога забрали життя 9 цивільних людей. Серед загиблих є 1-річний хлопчик.

"Вічна пам'ять загиблим. Співчуття тим, хто втратив рідних і близьких", – написав Федоров.

