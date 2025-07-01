Росія вдарила 4 рази по Запоріжжю і Запорізькому району: які наслідки

У ніч проти 1 липня окупанти вдарили по Запоріжжю та Запорізькому району. Під атаку потрапило підприємство.

Про наслідки удару повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує 24 Канал.

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Під обстріл росіян потрапило підприємство



За словами Федорова, ударів було аж 4. Пошкоджено підприємство, саме там спалахнула пожежа. Також обстріл ворога зачепив приватні будинки: вони понівечені.

На щастя, минулося без постраждалих,

– додав голова ОВА.

Наслідки ворожої атаки по Запоріжжю та району / Фото Івана Федорова:

Зазначимо, що ще з вечора 30 червня Повітряні сили повідомили про загрозу ударних безпілотників. Вже близько другої ночі 1 липня Федоров повідомив про роботу ППО та вибухи в області. Він закликав місцевих жителів бути обережними та не виходити з укриттів до відбою.



Пізніше вночі у Запорізькій ОВА зазначили, що удар зачепив один з районів обласного центру. Там спалахнула пожежа, на місце одразу прибули екстрені служби.