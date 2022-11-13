У Запоріжжі впала ракета з понад 50 снарядами: що з нею зробили

Ввечері 12 листопада Росія вкотре обстріляла Запоріжжя з ракетного комплексу "Іскандер-К". В один із районів міста поцілила ракета, у якій було аж 54 касетні снаряди, які не розірвалися.

Про те, що зробили з рештками ракети розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі телемарафону, розповідає 24 канал.

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Українців евакуювали

Ракета впала в одному з районів міста біля будинків і не розірвалася. На щастя, внаслідок її падіння ніхто не постраждав та не загинув.

Однак щоб уникнути можливої подальшої трагедії, влада міста вирішила тимчасово евакуювати мешканців 6 багатоповерхівок, зокрема до найближчих туристичних інформаційних центрів. Там їм надавали при необхідності медичну допомогу та годували. Там також працювали:

рятувальники,

поліція,

адміністрації,

міська рада.

У цей час рятувальники збирали та вивозили рештки ракети. Станом на 12:30 13 листопада усі нерозірвані частини рятувальники зібрали, тож люди уже повертаються додому.

Рятувальники вивезли рештки ракети

Олександр Старух повідомив, що вночі та зранку 13 листопада рятувальники зібрали усі нерозірвані частини ракети окупантів. Це було необхідно зробити зокрема й тому, що її частини можуть бути запрограмовані на певний час вибуху.

Якщо вони не розриваються протягом 100 годин, то ці касети можуть вибухнути протягом певного часу,

– підкреслив голова Запорізької ОВА.

Те, що познаходили рятувальники, вивезли з міста на полігон та знищили. Олександр Старух подякував усім, хто приймав у цьому участь: міським службам, національній поліції, рятувальникам і саперам, які ризикуючи власним життям, убезпечили мирних жителів Запоріжжя.

Залишки ворожої ракети знищили: відео

Також Олександр Старух припустив, чому російська ракета могла впасти. Це могло трапитися через те, що:

її могли збити,

її якість могла бути низькою.

"Вони там (у Росії – 24 канал) перетримані чи ще щось. У них же руки стирчать зрозуміло звідки. Причини можуть бути абсолютно різні, це вже вибухотехніки потім з'ясують. Безпосередню причину, чому вона розвалилася", – сказав голова Запорізької ОВА.

Рятувальники збирали залишки ракет протягом ночі та ранку 13 листопада / Фото з телеграму Олександра Старуха

Обстріли Запоріжжя: останні новини

Попередня атака по Запоріжжю відбулася 6 листопада. Тоді під час сирени відбою близько 00:35 стався приліт, внаслідок якого загорівся житловий будинок, а також була зруйнована двоповерхова будівля комерційного підприємства.

На жаль, не обійшлося без загиблих. Відомо, що тоді загинув син власника місцевого підприємства.

Перед цим, 26 жовтня, окупанти обстріляли Оріхів, що у Запорізькій області. Поцілили по житлових будинках, внаслідок чого повністю згоріло декілька житлових квартир, а також спалахнули приватні будинки навколо. Щонайменше двоє людей загинули та одна людина була поранена.

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