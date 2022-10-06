Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух уточнив, що дані щодо 2 загиблих виявилися неточними. Наразі відомо про загибель тільки однієї жінки.
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Смерть другої жінки не підтвердилась
Старух написав, що друга жінка, про смерть яку повідомляли у машині швидкої, жива.
Загибель ще однієї людини не підтверджується. Дякуючи лікарям – її життя вдалося врятувати,
– розповів він.
Що відомо про стан потерпілих
Зараз відомо, що поранення різного ступеня важкості отримали 7 людей – їх ушпиталили. Серед госпіталізованих є трирічна дитина. Але важливо розуміти, що кількість постраждалих може змінюватись, оскільки рятувальна операція ще триває.
Станом на зараз ДСНС-ники врятували 21 постраждалого.
Жертв могло бути значно більше, але завдячуючи вчасним та професійним діям запорізьких працівників ДСНС вже вдалося врятувати 21 постраждалого. Дякуємо нашим героям. Ваш подвиг неоціненний.
– написав Олександр Старух.
Нагадаємо, що сьогодні о 5:10 під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунали вибухи – росіяни завдали по місту 7 ракетних ударів.
Окупанти вкотре атакували цивільну інфраструктуру – зруйновано багато житлових будинків, які завалилися та загорілися внаслідок атаки. Під завалами опинилися люди.
Одна жінка загинула на місці удару. Рятувальна операція ще триває.
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