Росіяни вдарили по продуктовому магазину у Звягелі: є загиблі

12 вересня Росія масовано атакувала Житомирщину. Під ударами опинилися Звягель і Коростень.

Близько 16:30 у Звягелі пролунали вибухи. Ворог атакував місто дронами.

Які наслідки удару по Житомирщині?

Згодом стало відомо, що росіяни влучили безпілотником по продуктовому магазину. Унаслідок цього удару загинули дві людини.

Як повідомила Житомирська ОВА, з ночі по Звягелю ворог завдав серії ударів. Зокрема, ще вночі в місті було уражено підприємство з іноземними інвестиціями.

У мережі зазначають, що може йтися про завод польської компанії Cersanit. Підприємство виробляє керамічну плитку та сантехніку. Після атаки на території заводу виникла пожежа, яку вже вдалося загасити.

Ліквідація пожежі на підприємстві / Фото ДСНС

Уже вранці окупанти вдарили по автозаправній станції у Звягелі.

Також під російський обстріл потрапив Коростень. Там російські війська теж влучили по двох АЗС.

На Житомирщині горіли АЗС і продуктовий магазин / Фото ДСНС

До речі, вдень росіяни поцілили дроном по залізничному вокзалу в Луцьку. Унаслідок влучання спалахнули вагони пасажирського потягу. Завдяки тому що пасажирів заздалегідь евакуювали, постраждалих і загиблих немає.