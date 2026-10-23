Росія атакувала Житомирщину: під ударом були об'єкти енергетики та житлові будинки

Ворожі війська обстріляли Житомирську область. Цілями окупантів стали житлові будинки та об'єкти енергетики.

Про наслідки атаки повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

Що відомо про удар по Житомирщині?

Обстріли тривали протягом ночі 23 жовтня. Росіяни атакували енергетику та житлові будинки. Так, пошкоджено 6 приватних домоволодінь.

Інформації про жертви чи постраждалих не надходило.

Станом на 7 ранку понад 900 населених пунктів області залишаються відключеними.

Енергетики працюють цілодобово над відновленням електрики для користувачів. Роботи ускладнюються постійною загрозою завдавання повторних ударів,

– зазначив Бунечко.

Зазначимо, що у ніч проти 23 жовтня країна-агресорка атакувала одну з ТЕС ДТЕК, унаслідок чого станція припинила виробляти електроенергію, а її обладнання зазнало значних пошкоджень. Енергетики нагадали, що від початку повномасштабної війни росіяни атакували ТЕС компанії понад 230 разів.

Загалом же звечора 22 жовтня Росія запустила по Україні 176 ударних БпЛА, зокрема 92 реактивні Shahed.

Станом на 08:00 ППО збила або придушила 140 дронів. Влучання зафіксували на 19 локаціях, падіння уламків – ще на 13.