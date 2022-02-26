Обстріл Жулян: з'явилося відео моменту влучання ракети в житловий будинок у Києві

Зранку 26 лютого російські війська обстріляли житловий квартал Києва. Окупанти поцілили у будинок у районі Жулян.

У мережі з'явилося відео моменту влучання ракети в житловий будинок у Києві. Його оприлюднила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.

Важливо У районі Жулян ракета влучила у висотку

Як раніше розповіла очевидиця подій, було 2 влучання у будинок, під час яких постраждали від чотирьох до п'яти поверхів. У районі 16 – 20 поверху була пожежа, рятувальники її загасили. Людей евакуювали у сусідній будинок.

За даними ДСНС російські окупанти вгатили у 17 – 18 поверх. Попередньо жертв та постраждалих немає.

Моменту влучання ракети в житловий будинок у Києві: дивіться відео