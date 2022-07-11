Нічний обстріл багатоповерхівки в Харкові: моторошні фото наслідків
російські окупанти зранку 11 липня обстріляли Харків. Одна з ракет влучила в багатоповерхівку, зруйнувавши будівлю. З-під завалів рятувальники дістали жінку.
Ракета повністю зруйнувала під'їзд багатоповерхівки
Кореспондентка 24 каналу Анна Черненко з місця подій показала наслідки руйнувань, які спричинила російська ракета.
Увага Російська ракета влучила в 6-поверхівку в центрі Харкова: зруйновано цілий під'їзд
Ракета влучила у шестиповерховий житловий будинок в Основ'янському районі. Внаслідок вибуху повністю зруйнований під'їзд будівлі,
– повідомила журналістка.
Наслідки влучання російської ракети у харківську багатоповерхівку / Фото Анни Черненко, 24 канал
Що відомо про жертв та постраждалих
За даними ДСНС, на щастя, жертв та постраждалих внаслідок вибуху немає. З-під завалів рятувальникам вдалось дістати 86-річну жінку, мешканку квартири на 2 поверсі.
ДСНС продовжує аварійно-рятувальні роботи на місці події.
Повідомляють, що всього уночі було 3 "прильоти" по Харкову. Ще 2 ракети влучили на подвір'я неподалік складської будівлі в Основ'янському районі, а також у будівлю школи у Слобідському районі міста.
У багатоповерхівці на момент вибуху були люди / Фото Анни Черненко, 24 канал
Хронологія нічного обстрілу
- Про влучання у багатоповерхівку стало відомо на світанку 11 липня. Станом на 04:30 рятувальники вже витягнули з-під завалів літню жінку.
- У мережі повідомили, що ракети запускали з російського Бєлгорода. Тривогу в Харківській області від 10 години вечора оголошували тричі. Після 3 години ночі місцеві вже повідомили, що почули вибухи.
- До слова, вчора вночі, 10 липня, по Харкову російські окупанти теж вгатили тричі. 2 ворожі ракети влучили у житловий будинок.
Щодо ситуації на фронті, то аналітики ISW припустили, що росія мріє повністю окупувати Харківську область. Зазначають, що попри те, що це малоймовірно, гауляйтери вже оприлюднили прапор з двоголовим орлом.
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