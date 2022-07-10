У Кривий Ріг прилетіли 12 ракет із "Ураганів", а по Миколаєву – осколкові снаряди з С-300

російські окупанти на світанку 9 липня випустили по Кривому Розі 12 снарядів з "Ураганів". Майже одночасно вони обстріляли Миколаїв – туди прилетіли снаряди із ЗРС С-300.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ситуація в регіоні – динамічна та контрольована. Загарбники продовжують бойові дії на зайнятому рубежі оборони. Ймовірно, у перспективі вони планують підтягнути резерви з Криму, проте наразі такого руху не зафіксували.

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росіяни обстріляли Кривий Ріг з "Ураганів"

Вночі 9 липня ворожа диверсійно-розвідувальна група з 10 осіб намагалася обійти позиції українських захисників в районі Ольгиного та прорватися в тил підрозділів. Однак наші бійці дали ворогам гідну відсіч, тож ті вирішили відступити.

На світанку росіяни випустили з "Ураганів" 12 реактивних снарядів по Кривому Розі. Суттєвих пошкоджень зазнав житловий район Інгулець. Попередньо, 2 людини загинули, а одна – зазнала поранень. Також пошкодили кілька будинків, автівок та міська інфраструктура.

Дивіться фото з місць обстрілів / Фото оперативного командування "Південь"

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Окупанти обстріляли й Миколаїв

Майже одночасно загарбники обстріляли Миколаїв. Вони знову використовували модифіковану зенітно-ракетну систему С-300 зі снарядами максимального осколкового ураження.

Унаслідок обстрілу пошкодилися 10 приватних осель. Також було влучання на територію автотранспортного підприємства.

Там у внутрішньому дворі перебували десятки цивільних автівок й автобусів, які зазнали суттєвих пошкоджень. Окрім цього, постраждав склад овочевої бази. На щастя, втрат серед місцевого населення не було.

Водночас корабельне угруповання ворожого флоту не зазнало змін та перебуває в штормових умовах північно-західної частини Чорного моря. російські судна продовжують загрожувати застосуванням 20 крилатих ракет типу "Калібр". Окрім цього, загарбники тримають напоготові 3 великі десантні кораблі.

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