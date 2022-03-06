Обстріли з авіації та артилерії: як минула доба у Харкові
6 березня 2022 , 09:48Читать новость на русском
Протягом минулої доби обстріли Харкова не припинялися. Ворог застосовував авіацію та артилерію.
Про це заявив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає 24 канал.
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Внаслідок підступних дій ворога постраждали такі райони:
- Олексіївка;
- Нова Баварія;
- Холодна гора;
- Ботанічний сад.
Також велися бої по кулінчивському та чугуївському напрямках.
Дуже багато техніки ворога було знищено на підходах до Харкова,
– сказав Олег Синєгубов.
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