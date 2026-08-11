Є список цілей: генерал-лейтенант сказав, як Україні подолати балістичні обстріли

Росія виконує план виробництва ракет на рівні 110–120% на місяць, тому пауза в обстрілах малоймовірна. Лише за серпень Москва планує виготовити 11 тисяч ударних БпЛА різних типів.

Україні для того, щоб пережити цей дуже складний період потрібно збільшити свій потенціал. Таку думку 24 Каналу висловив генерал-лейтенант, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко, додавши, що мовиться саме про протиповітряну оборону.

Як Україні боротися з балістикою росіян

До протиповітряної оборони входять спроможності знищення аеродинамічних цілей, до яких відносяться літаки, крилаті ракети, безпілотні апарати, гелікоптери. Ну а протиракетна передбачає саме боротьбу з ракетами.

Тому зрозуміло, що політичне керівництво займається пошуком боєприпасів, антибалістичних ракет, але не тільки до Patriot, а й до інших системах, щоб протидіяти ворогу в широкому спектрі.

Президент офіційно заявляв, що антиракети є в Німеччині, Польщі. Польське керівництво заявило, що воно готове їх передавати, але питання – коли, бо ракети потрібні вже сьогодні.

Тобто треба збільшувати, інтенсифікувати роботу в цьому напрямі. З урахуванням того, що у нас батарей Patriot, особливо PAC-3, є невелика кількість. У свій час президент Трамп обіцяв 17– 18 батарей. Наш президент говорив, що потреба є на 25, а зараз їх значно менше,

– додав Ігор Романенко.

Але вже сьогодні потрібно зменшувати потенціал вироблення російської балістики, тобто зміцнювати наші засоби завдання удару. Сюди мають входити не тільки ударні дрони різних типів, де в нас є прогрес. Нам потрібна ракетна зброя, авіаційні засоби з літаків F-16 з інформаційним забезпеченням.

"Треба бити по місцях, де виробляють запчастини до цих ракет, де відбувається збірка, зберігання, під час пересування до пускових майданчиків і безпосередньо на всі майданчики", – підкреслив генерал-лейтенант.

Романенко про боротьбу з балістикою Росію: дивіться відео

Уже проводимо успішні випробування

Ми очікуємо балістику не тільки від компанії Fire Point, але й від державної компанії. Є інформація, що успішно провели випробування програми "Сапсан", там потужна ракета до 500 кілометрів.

Є модифікація спільна з американцями радянських комплексів С-300 для того, щоб випускати і старі ракети до цього комплексу. Але проводиться робота з модернізації як самого комплексу, так і ракет, щоб він став антибалістичним.

Крім того, напрям застосування F-16 з американськими ракетами RAM. Але поки на застосування дають дозвіл американці тільки з радянських літаків, тому що F-16 все одно вироблялися в Сполучених Штатах.

А вони не хочуть напружувати росіян через це. Також дозвіл на використання Starlink для того, щоб з’ясовувати розвідувальні дані по тих майданчиках і об’єктах. А чому? Тому що росіяни в цьому конкуренти з американцями, крім усього іншого, ось наскільки там вони нам допомагають,

– підкреслив Романенко.

Зауважимо, Володимир Зеленський повідомив про домовленості зі США у наданні протибалістичних ракет. Втім цієї кількості все одно буде мало. Він додав, що працює з поляками та німцями, щоб отримати більшу допомогу.