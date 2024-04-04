Постійні обстріли та пожежі: у Часовому Яру найскладніша ситуація за останні місяці

Росіяни не припиняють обстрілів Часового Яру, що на Донеччині. Наразі у місті, попри небезпеку, все ще залишаються 775 мешканців.

Наразі ситуація у Часовому Яру найскладніша за останні декілька місяців. Про це розповів начальник міської військової адміністрації Часового Яру Сергій Чаус в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Ситуація нині найскладніша за останні декілька місяців. Сьогодні занадто активно ідуть обстріли громади, сьогодні велика кількість пожеж та зруйнованих будинків. Російські військові використали РСЗВ і міномети. Таких днів останнім часом все більше,

– сказав він.

Евакуація мешканців триває

Чаус розповів, що 4 квітня евакуації з міста не було, водночас 3 та 2 числа людей вивозили. Він наголосив, що евакуація триває, влада проводить пояснювальні роботи та щосили закликає до евакуації.

Вже більше року вся комунікація стоїть, все в ручному режимі. Електрика можлива лише за рахунок генераторів, вода тільки зі свердловини, теж потрібні генератори, паливо. Газ взагалі не розглядається, тільки якщо є можливість привезти балонний. Намагаємось привезти і хліб, і ліки, і продукти харчування, гуманітарною допомогою в цьому місяці мешканці вже забезпечені,

– розповів Сергій Чаус про умови життя в місті.

Він підкреслив, що наразі в місті немає дітей: неповнолітніх вивезли ще влітку минулого року, а влада приділила особливу увагу цьому питанню.

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