Росіяни з вечора тероризували Дніпропетровщину: є руйнування та постраждалий

Дніпропетровщина продовжує страждати від російських обстрілів. З вечора 5 травня росіяни атакували декілька громад.

Є пошкодження інфраструктури. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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Наслідки атаки на Дніпропетровщину

Загалом з вечора 5 травня по ранок 6 травня російська армія атакувала 5 громад Дніпропетровської області.

Так, вночі росіяни здійснили артобстріл Мирівської громади на Нікопольщині. Також вранці атакували безпілотником Марганецьку громаду. Минулося без жертв та постраждалих.

Також було зафіксовано удар FPV-дроном увечері 5 травня по Нікополю. Через атаку пошкоджено 2 приватні будинки.

️Під обстрілом була і Новопавлівська громада Синельниківського району – туди ворог спрямував КАБи. Зафіксовано пошкодження інфраструктури, але, на щастя, постраждалих немає.

А вранці Росія атакувала підприємство в Іларіонівській громаді. Постраждав чоловік – його у важкому стані госпіталізували.