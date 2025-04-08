Росіяни вночі атакували дронами Дніпропетровську область: пошкоджена інфраструктура

Вночі ворог атакував Дніпропетровську область. Руйнування є у кількох громадах, втім люди, на щастя, не постраждали.

Атаковано Самарівський, Нікопольський та Синельківський райони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

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Ворог атакував Дніпропетровщину

Вночі окупанти атакували Самарівський район Дніпропетровської області ударним БпЛА.

Пошкоджена інфраструктура, сталося займання. Пожежу рятувальники вже загасили. Понівечені 6 багатоквартирних будинків і магазин.

По Нікопольщині агресор бив безпілотниками та важкою артилерією. Є влучання по самому Нікополю, а також по Марганецькій та Покровській громадах.

Там пошкоджені адмінбудівлі, промислове підприємство, приватна оселя та автобус.

Під ударом опинилася зокрема Синельківщина, а саме Межівська громада. Там побиті 2 приватні будинки і господарська споруда.

У всіх вищезазначених випадках ніхто не постраждав.

До ліквідації наслідків ворожого удару було залучено 24 рятувальника та 7 одиниць техніки.

Рятувальники ліквідують наслідки ворожих ударів у Дніпропетровській області: фото ДСНС