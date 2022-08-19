Ніч масових атак на Дніпропетровщині: десятки руйнувань, 12-річний хлопчик у лікарні

У Дніпропетровській області ніч проти 19 серпня була дуже неспокійною. Через російські обстріли є постраждалі та загиблі серед населення.

Ворожі війська накрили своїм вогнем одразу 3 райони. Мовиться про Криворізький, Синельниківський та Нікопольський.

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Є жертви та постраждалі: наслідки нічного обстрілу області

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко наголосив, що цієї ночі росіяни здійснили масові обстріли області. По Апостолівській громаді ворог стріляв з реактивних систем залпового вогню "Ураган". На жаль, 36-річний місцевий мешканець загинув. У селі Перше Травня зруйновані будинки, газогін та лінія електропередач.

По Великій Костромці Зеленодольської громади били зі ствольної артилерії. Є руйнування, але минулося без постраждалих серед населення.

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області / Фото Валентина Резніченка та Євгена Євтушенка

У Межівській громаді Синельниківського району поранень зазнав 12-річний хлопчик. Дитина мирно спала у власному ліжку, коли в будинок прилетіли снаряди з російської РСЗВ "Торнадо С". Зараз постраждалий перебуває у лікарні, його вже прооперували.

Обстріли Нікополя

По центру Нікополя росіяни запустили 10 снарядів зі ствольної артилерії. Пошкоджень зазнали до 20 багатоповерхівок, з десяток магазинів, ліцей, банк та автобусна зупинка. Перестала працювати лінія електропередач. Електрики намагаються вирішити проблему. На щастя, минулося без втрат серед населення.

Окупанти вели боротьбу з магазином меблів, ліцеєм, податковою, банківською установою, торговельним центром. Успішно "денацифікували" піцерію, декілька магазинів взуття і одягу, 16 багатоповерхівок, автобусну зупинку та лінію електропередач,

– розповів мер Євген Євтушенко.

Чому окупанти обстрілюють Нікополь

російські окупанти практично щоночі обстрілюють область. Під вогнем часто опиняється Нікополь. За словами радника керівника Офісу Президента Олексія Арестовича, росіяни атакують Нікополь тому, що їм потрібно зафіксувати стрільбу ЗСУ в напрямку Енергодара. Після того вони хочуть передати міжнародній спільноті дані про те, що нібито українці "обстрілюють" станцію. Однак наші військові на ці провокації не ведуться.

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