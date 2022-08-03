Окупанти все частіше застосовують авіацію на Донбасі: Гайдай показав жахливі наслідки

Впродовж 2 серпня окупанти атакували із авіації територію 8 населених пунктів, які розташовані на адміністративній межі Луганщини та Донеччини. Це свідчить про їхню неспроможність подолати оборонні укріплення захисників України.

Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай. Він наголосив, що через ризик обстрілів небезпечно перебувати у пошкоджених раніше спорудах.

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У Сєвєродонецьку падають багатоповерхові будинки

Як розповів Гайдай, у будинках, фасад яких вцілів від попередніх атак та "прильотів", досі живуть люди. Проте через активізацію російської авіації, перебувати у них вкрай небезпечно.

Якщо багатоповерхівка зазнала пошкоджень, вона у будь-яку мить може впасти. Як от нещодавно це сталося із будинком по вулиці Партизанська в Сєвєродонецьку,

– розповів очільник Луганської ОВА.

Як повідомляють очевидці, аварійна будівля впала посеред дня, коли поряд проходили люди. Досі невідомо, чи знаходився хтось усередині.

В той час, поки росіяни продовжують знімати пропагандистські сюжети про "щасливе життя" жителів Луганщини, останні гинуть під уламками необстежених багатоповерхівок,

– підсумував Гайдай.

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Ситуація на лінії фронту

Тим часом на лінії фронту росіяни продовжують обстрілювати населені пункти, які тримають оборону. Шість разів ворогом використані реактивні системи залпового вогню. Упродовж дня неодноразово застосовувалися міномети.

Основні зусилля росіяни зосереджують на Бахмутському напрямку. Окупанти прагнуть захопити саме місто, але просунутись до нього їм ніяк не вдається.

Росіяни хочуть скувати дії ЗСУ, аби не допустити їх перекидання на інші загрозливі напрямки. Тому проводять чисельні атаки одночасно з різних сторін. Упродовж останньої доби відбито дев’ять спроб штурму окупантів, які на зазначених ділянках вимушені були відійти.

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