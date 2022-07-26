Окупанти нещадно обстрілюють Донеччину: вночі та вранці били по Торецьку

росіяни сильно атакують населені пункти Донеччини з різних видів зброї. Таким чином вночі та вранці вони завдали авіаудару по Торецьку.

Загарбники обстрілюють Донеччину з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню "Град", авіацією. Про це 24 каналу повідомили джерела в Донецькій ОВА.

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Окупанти обстріляли щонайменше 11 населених пунктів

Під обстріл потрапили такі населені пункти: Бахмут, Соледар, Красногорівка, Мар'їнка, Авдіївка, Торецьк. Також росіяни гатили по селах Тоненьке, Нетайлове й Георгіївка та по селищі Велика Новосілка. За ніч і ранок – ракетний удар по Торецьку.

Також росіяни застосовували заборонені касетні боєприпаси. Вони тричі обстріляли ними населені пункти Черкаської громади. Як наслідок – пошкоджено 3 приватні будинки.

Троє загиблих та вісім поранених лише за добу

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповідає, що 25 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 1 – в Красногорівці, 1 – у Соледарі та 1 – у Мар'їнці. Ще 8 людей зазнали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Адже міста є окупованими.

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