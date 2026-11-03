Росія атакувала підстанцію, критично важливу для роботи Хмельницької АЕС

Російські війська 3 листопада спрямували три ударні дрони по підстанції, критично важливій для Хмельницької АЕС. Атака створила пряму загрозу ядерній безпеці Європи.

Як повідомив Денис Шмигаль, про наслідки чергового масштабного обстрілу дипломатам розповіли під час спеціальної зустрічі. Загалом війська агресора застосували 289 дронів, 17 балістичних та 59 крилатих ракет.

Що відомо про російський терор

Головними цілями удару знову стали українські електростанції, а також підстанції систем передачі та розподілу електроенергії. Ворожі удари були націлені на максимальне руйнування енергетичної системи перед зимовим періодом.

Окрему небезпеку під час масованого удару становило прицільне спрямування трьох безпілотників на вузлову підстанцію, критично важливу для стабільної роботи Хмельницької атомної електростанції.

Такі дії створюють загрозу не лише для України, а й для ядерної безпеки всієї Європи. Це серйозний крок ескалації, про який ми поінформували МАГАТЕ,

– наголосив Денис Шмигаль.

Українська сторона очікує належної реакції міжнародних партнерів на систематичні удари по інфраструктурі, яка гарантує безперебійне функціонування українських АЕС.

Нагадаємо, що під час масованої атаки в ніч проти 3 листопада російські військові спрямували десятки ракет і сотні безпілотників на енергетичні об'єкти в дев'яти областях України. Зокрема, повідомлялося про удари ворожих БпЛА на енергоінфраструктуру Хмельниччини.