Укр Рус
24 Канал Новини України Видно, хто лише називається владою, – Зеленський пообіцяв висновки щодо відновлення після атак
12 лютого, 20:41
2

Видно, хто лише називається владою, – Зеленський пообіцяв висновки щодо відновлення після атак

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Володимир Зеленський подякував ремонтним та аварійним бригадам, енергетичним компаніям, ДСНС України та комунальним службам за ефективну роботу.
  • Президент зазначив, що будуть зроблені висновки щодо тих, хто "лише називається владою" і "робить недостатньо для людей".

Володимир Зеленський, коментуючи відновлення після російських обстрілів у регіонах України, зазначив, що видно, хто лише працює ефективно, а хто лише називається владою. Глава держави пообіцяв відповідні висновки.

Про це президент України заявив під час вечірнього звернення від 12 лютого.

До теми Захід під ударом, Київ – у темряві: що з енергосистемою України після останніх обстрілів Росії 

Що сказав Зеленський про "висновки" щодо відновлення після атак?

Володимир Зеленський подякував ремонтним та аварійним бригадам, енергетичним компаніям, ДСНС України, комунальним службам – тим, які працюють ефективно. 

Також президент висловив вдячність місцевим керівникам громад і областей, які справді зі своїми людьми та своїми громадами. 

Щоранку – селектор по ситуації в наших регіонах, і завжди видно, хто працює справді ефективно, а хто лише називається владою і робить недостатньо для людей. Звісно, будуть висновки, 
– заявив глава держави.

Як змінилася тактика обстрілів енергетики ворогом?

  • У ДТЕК розповіли, що російська армія змінила тактику атак на енергетику України, збільшивши кількість дронів. За даними компанії, енергетика залишається наразі основною ціллю, зокрема – конкретні теплоелектростанції.

  • Володимир Зеленський заявив, що найскладніша ситуація з електропостачанням спостерігається на Сумщині, Харківщині й Полтавщині, а також у Кривому Розі. Президент України заявив, що також є проблеми з реагуванням місцевої влади на довготривалі відключення.

  • Варто зазначити, що на Харківщині оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня через складну ситуацію в енергетиці після російських атак. Місцева влада звернеться до Кабміну щодо включення регіону до державного проєкту СвітлоДім для отримання фінансової підтримки.