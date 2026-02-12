Видно, хто лише називається владою, – Зеленський пообіцяв висновки щодо відновлення після атак

Володимир Зеленський, коментуючи відновлення після російських обстрілів у регіонах України, зазначив, що видно, хто лише працює ефективно, а хто лише називається владою. Глава держави пообіцяв відповідні висновки.

Про це президент України заявив під час вечірнього звернення від 12 лютого.

Що сказав Зеленський про "висновки" щодо відновлення після атак?

Володимир Зеленський подякував ремонтним та аварійним бригадам, енергетичним компаніям, ДСНС України, комунальним службам – тим, які працюють ефективно.

Також президент висловив вдячність місцевим керівникам громад і областей, які справді зі своїми людьми та своїми громадами.

Щоранку – селектор по ситуації в наших регіонах, і завжди видно, хто працює справді ефективно, а хто лише називається владою і робить недостатньо для людей. Звісно, будуть висновки,

– заявив глава держави.

Як змінилася тактика обстрілів енергетики ворогом?