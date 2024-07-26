Стало ще більше обстрілів: які наслідки російських атак по Харківщині

На Куп'янському напрямку стало ще більше ворожих атак, ніж було раніше. Внаслідок обстрілів є поранені й жертви серед цивільного населення. За вчорашню добу – 12 поранених в різних населених пунктах Харківської області, а також 2 загиблих.

Про це в етері 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зазначивши, що сьогоднішня доба (26 липня) теж почалася з ударів противника. Близько 5:30 російська армія вдарила по населеному пункту Куп'янськ-Вузловий, випустивши КАБ-250. Є 2 поранених чоловіків.

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Харківщина пережила рекордну повітряну тривогу

Майже 2 доби й 2 години 31 хвилину тривала рекордна для Харківської області повітряна тривога (24 – 25 липня). 26 липня вона теж була затяжною.

А у Вовчанській та в Липецькій громадах тривога триває з 10 травня, з того моменту, коли на цій території росіяни пішли у повторний наступ,

– зазначила Черненко.

Мішень окупантів – цивільні будинки, авто й місцеві жителі

Внаслідок обстрілу КАБ в селі Руська Лозова знищено 7 приватних будинків, поранено 2 людей. В селі Курилівка внаслідок обстрілу з РСЗВ постраждала жінка, якій 80 років, і отримав поранення чоловік. В Куп'янській ОТГ снаряд влучив між двома будинками, постраждало 3 людей. В селі Волохівської ОТГ внаслідок обстрілу горів приватний будинок, є 1 поранена людина й 1 загибла. В селі Подоли росіяни здійснили артобстріл. ФАБ випускали по Пристіну й Кирилівці, там зруйновано приватні будинки, 1 людина поранена.

"Мішенями росіян стають приватні житлові будинки. В одному з населених пунктів зруйновано будинок культури, пошкоджені магазини й цивільні автівки. В одному з сіл Золочівського району росіяни вислідили місцеву мешканку, яка є патріоткою й допомагає волонтерам, полювали на неї FPV-дроном. Це не поодинокий випадок, коли саме за цією жінкою вели спостереження. Її будинок підірвали, випустивши снаряд з такого дрона", – розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова.

Евакуація дітей буде примусовою

Черненко вкотре закликала людей евакуюватися. З її слів, керманичі Дергачівщини розповідають, що люди з сіл Малі Проходи й Великі Проходи відмовляються від евакуації, таких орієнтовно 50 осіб, а ця територія дуже близька до фронту.

Починається евакуація дітей з Вовчанського й Золочівського районів, батьків попереджають, що вона буде примусовою,

– повідомила кореспондентка 24 Каналу з Харкова.

Черненко підсумувала, що орієнтовний план такий, що протягом 2 місяців дітей та підлітків мають звідти вивезти. На такі попередження варто реагувати в перші дні, бо потім обстріли росіян можуть посилитись, а це значно ускладнить евакуацію на цій території.