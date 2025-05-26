Найбільше загиблих на Куп'янщині: за тиждень Росія вбила 8 осіб на Харківщині

Через російські обстріли за останній тиждень на Харківщині загинуло 8 людей. Близько 35 осіб – поранені або постраждалі, частина з них перебуває у лікарнях. Найбільше постраждала саме Куп'янщина.

Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що окупанти прицільно влучають у цивільні будинки, тому мешканців закликають до евакуації. Росіяни б'ють і дронами, і снарядами.

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Російські обстріли Харківщини

За словами кореспондентки, найбільше людей загинуло та постраждало на Куп'янщині Харківської області. Росіяни здійснюють обстріли з авіації по багатоквартирних будинках. Через це у Куп'янську-Вузловому загинув чоловік.

Прицільні удари окупанти здійснюють і по самому Куп'янську, де загинули 2 жінки. Також нещодавно ворог влучив у комунальне підприємство, де постраждало 2 чоловіків. Згодом стало відомо, що вони загинули в лікарні. Від обстрілів також постраждали люди у Чугуєві та Козачій Лопані.

Обстріли різні – від авіаційних до касетних снарядів. Здебільшого це прицільне влучання у приватні сектори. Залишатись вдома дорівнює прямій загрозі загибелі,

– сказала вона.

Попри це, у Куп'янську залишаються 1600 людей, а на лівому березі – близько сотні, хоч місцева влада закликає до евакуації.

У ніч на 26 травня окупанти завдали ударів по передмістю Харкова. Унаслідок ворожої атаки по території приватного підприємства у селищі Васищеве сталися руйнації та загоряння складської будівлі. Черненко зауважила, що ворог здійснив удари дронами "Герань-2".

Кожного дня росіяни здійснюють такі атаки. Запускають і багато фальш-цілей, які ускладнюють роботу ППО. Тому ми і маємо такі руйнування,

– наголосила кореспондентка.

Зауважмо, що Росія також атакує аграрні підприємства, зокрема, ферму та зерносховище, внаслідок чого нещодавно загинуло 30 корів.