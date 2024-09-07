Жінки дивом не було вдома у момент удару: на що Росія перетворила селище неподалік Вовчанська

По населеному пункту Білий Колодязь, що на відстані 12 кілометрів від Вовчанська, російська армія завдає масованих ударів. До повномасштабного вторгнення в селищі проживало понад 3600 людей, нині – 350. Внаслідок ворожих обстрілів там велика кількість розбитих будинків та вулиць.

Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, яка побувала в Білому Колодязі декілька днів тому. Каже, що попереднього разу приїжджала туди наприкінці лютого. Те, що побачила там зараз – вражає значною кількістю руйнувань.

Дивіться також 3 ОШБр звільнила 2 квадратних кілометри Харківської області: командир навів деталі

По Білому Колодязю окупанти б'ють КАБами

Місцеві жителі, які залишились в Білому Колодязі, вимушені були переїхати в ті частини населеного пункту, які вціліли. Серед тих, кого там зустріла знімальна група – 77-річна Тетяна. Під час удару її не було вдома, тож жінка дивом залишилась живою. Однак навіть після цього евакуюватися відмовляється.

В неї вже розбита літня кухня. Жінки дивом не було вдома у момент удару, їй пощастило. Але вона все одно обирає залишатися там. Люди кажуть, що до останнього будуть вірити у Вовчанськ, що не буде російського просування та посилення обстрілів,

– розповіла Черненко.

В Білому Колодязі було декілька масштабних обстрілів, зокрема в липні внаслідок такого було 6 загиблих і 9 поранених. В серпні росіяни "полювали" за транспортом екстрених служб (поліція, "швидка"), тоді були постраждалі й вбиті серед поранених й госпітальєрів.

Тим 350 людям, які досі залишаються в цьому селищі, дуже допомагають волонтери й поліцейські: привозять гуманітарну допомогу, щоразу приїжджаючи – нагадують про важливість евакуації, годують безпритульних тварин.

"Ми зустріли там місцевих жителів в зруйнованій частині, одна людина прийшла туди, аби забрати свої речі, однак продовжує залишатися в цьому селищі. Інший чоловік приїхав туди з Харкова, куди евакуювався, щоб заколотити вікна в своєму будинку, щоб хоч певною мірою вберегти житло від негоди", – озвучила Черненко.

Білий Колодязь російська армія обстрілює з РСЗВ, КАБами, долітають туди й FPV-дрони. У населеному пункті зруйновано 30 – 35% житлової забудівлі.

Одну з вулиць тут розбили місяць тому, спочатку влучили 3 КАБами, потім ще 5, наступного дня ще декількома. Тут загинуло 3 осіб, які в момент удару перебували на вулиці, ще 5 зазнали тілесних ушкоджень. Зараз в цьому секторі людей не залишилось. Останніх, хто тут був – ми вмовили евакуюватись,

– повідомив Олексій Харківський, головний патрульний Вовчанського відділу поліції.

Через обстріли й підриви на мінах на Харківщині побільшало пожеж

Ввечері 6 вересня біля Ізюма в лісосмузі підірвався на міні 24-річний чоловік, його госпіталізували. Кореспондентка з Харкова наголосила, що всі деокуповані території – це суцільне мінне поле, там безліч окопів, які в свій час рили окупанти. З її слів, на Ізюмщині підриви часто провокують пожежі.

В Харківській області зафіксовано 8 постраждалих внаслідок російських ударів. Було обстріляне місто Люботин, повідомлялось про 6 поранених. Серед тих, хто отримав легкі поранення – двоє неповнолітніх дівчат, 14 і 16 років.

По цьому населеному пункту росіяни завдали 5 ударів з РСЗВ "Торнадо", розбивали житлові квартали міста. Також є поранений чоловік в Солоницівській громаді, його госпіталізували. В Куп'янську майже щодоби обстріли, там поранена 88-річна жінка. Кожен російський обстріл на Харківщині спричиняє пожежу,

– розповіла Черненко.

Вона зауважила, що нині дуже багато пожеж у населених пунктах, але ще більше – в екосистемах Харківської області. Працівники ДСНС працюють в посиленому режимі.

Ліквідація пожеж на Харківщині (лісової пожежі в Оскільській громаді, пожежі від обстрілу в Куп'янську) / Фото: ДСНС