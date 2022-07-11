Житловий будинок, школа, ТЦ: окупанти цинічно били по мирних об'єктах Харкова

російські окупанти 11 липня обстріляли Харків. Під удар потрапили не військові об'єкти, а цивільна інфраструктура.

Куди влучили ворожі снаряди

Про ситуацію в місті в ефірі національного телемарафону розповів мер Харкова Ігор Терехов. Про це повідомляє 24 канал.

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За словами чиновника, ворожі снаряди влучили у школу, шиномонтаж та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Житловий будинок вщент зруйнований. Наразі на місці події працюють вибухотехніки, завали почнуть розбирати згодом.

Водночас голова ОВА Олег Синєгубов розповів, що під удар потрапив і торговий центр. Крім того, постраждали автомобілі, гаражі та подвір'я приватних осель.

Окупанти з особливою жорстокістю обстрілюють школи. Тому про навчання офлайн не може бути й мови.

росіяни руйнують інфраструктуру міста, роблять так, щоб діти не могли вчитися в школах, а студенти – у вишах. Роблять все, щоб інфраструктура помирала й припинила існування. Я абсолютно точно можу сказати, що їхні плани не здійсняться. Харків'яни об'єднані, як ніколи,

– запевнив Терехов.

Він додав, що опалення восени увімкнуть, навчання розпочнеться, а для мешканців зруйнованих будинків знайдуть житло.

"Ми єдині і нас не перемогти", – наголосив мер.

Наслідки обстрілів Харкова / Фото Анни Черненко для 24 каналу

На жаль, внаслідок дій російської армії 3 людей загинули, а ще 31 місцевий мешканець постраждав. Усіх потерпілих госпіталізували до лікарень. У більшості діагностували вибухові травми. Відомо, що серед поранених є діти віком 4 та 16 років.

Крім того, через ворожий вогонь довелося призупинити рух по Салтівській лінії метро. Наразі невідомо, коли його відновлять.

Окупанти повністю знищили житловий будинок та вбили мешканця / Фото Анни Черненко для 24 каналу

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