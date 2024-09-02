Воюють з басейнами та аудиторіями: з'явилися фото наслідки обстрілу харківського вишу
Джерело:Олег Синєгубов
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов показав наслідки ворожого влучання по одному з вишів Харкова. На фото помітні руйнування біля басейну та в аудиторіях.
Окупанти гатять по Харкову останні кілька днів. Особливо цинічними є удари по освітніх закладах у День знань.
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Росія обстріляла харківський ЗВО: болючі фото
Ворог ударив двома КАБАми у гаражний кооператив, розташований біля житлових будинків у Київському районі. Ще одне влучання зафіксоване на території одного з вишів.
Окупанти зруйнували басейн для харківських студентів / Фото з телеграм-каналу Олега Синєгубова
Як повідомила місцева влада, росіяни вдарили по щільній забудові. На вечір 2 вересня відомо про 13 постраждалих.
Тут мали почати вчитися юнаки та юнки, але в Кремлі вирішили інакше / Фото з телеграм-каналу Олега Синєгубова
Очевидно, що мета Росії – знищити Україну як таку. Зробити так, щоб діти боялися виходити на вулицю, щоб студенти думали не про майбутню професію, а сумнівалися в тому, що завтра настане. Щоб вчителі та викладачі думали не про підвищення своїх навичок, а про виживання. Словом, щоб українці тремтіли від страху. Та завдяки ППО менше ракет долітає до цілі. Завдяки медикам менше людей загинуло від ворожих ударів. Завдяки ЗСУ менше міст і сіл окуповано.
У ДСНС також показали фотографії з місць влучань
Російські війська знову завдали ударів по цивільній інфраструктурі міста. Пошкоджені спортивний об'єкт, приватний будинок, складська будівля та бокси з автомобілями на території гаражного кооперативу. Сталися пожежі за різними адресами. Горіли гаражі, автівки, складська будівля та трава на площі 1000 метрів квадратних,
– написали там.
В об'єктив потрапили обличчя працівників ДСНС, які щодня виїздять на місця ударів, ризикуючи потрапити під нові обстріли.
Рятувальники виконують свою важку роботу / Фото ДСНС
Важливо! Під час нічних ударів по Києву пошкоджено дві школи. Попри це, там розпочався навчальний процес. А на території двох садочків в Деснянському та Дніпровському районах виявили уламки.