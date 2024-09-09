В ОТУ "Харків" назвали три головних завдання ворожих авіабомбардувань та ударів по Харкову

Росіяни регулярно завдають ракетних ударів та авіабомбардувань по Харкову, атакуючи лікарні, школи, житлові будинки. Подібні обстріли мають на меті низку завдань.

Відповідну інформацію в інтерв'ю повідомив речник Оперативно-тактичного угруповання "Харків" полковник Віталій Саранцев. Військовий виокремив три головних завдання противника.

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Навіщо ворог обстрілює Харків

Перше завдання авіаударів – це безпосередньо завдавання ураження нашим військам. Тактична авіація Росії щодо цього відіграє роль такої собі далекобійної артилерії, яку вони використовують для того, щоб руйнувати наші позиції, скидаючи на них ФАБ чи ФАБ з УМПК,

– зазначив він.

Полковник пояснив, що загалом боєприпас даного типу застосовують для знищення добре укріплених позицій, заглиблених під землю командних пунктів або для знищення об’єктів військової інфраструктури, але росіяни їх не шкодують навіть для тих об’єктів, які вони вважають укриттям для кулеметного розрахунку.

Другим важливим моментом застосування КАБів для противника є демонстрація власних сил з метою деморалізувати наших захисників, які виконують бойові завдання. Публікуючи скиди бомб та наслідки їхнього застосування, російські пропагандистські ресурси не лише демонструють власні можливості.

Таким чином окупанти намагаються погіршити морально-психологічний стан наших військових, знизити їхню готовність до виконання бойових завдань, бо картина руйнувань, яких завдає КАБ, "насправді справляє гнітюче враження".

За словами Саранцева, третє завдання, яке росіяни виконують, використовуючи КАБи безпосередньо по Харкову та інших населених пунктах, — дестабілізація та деморалізація цивільного населення.

"Основний російський меседж – винні не росіяни, а винні українські військові, винна українська система ППО, винна влада, яка не може російський терор зупинити, тому потрібно обирати іншу і домовлятися", – додав речник.