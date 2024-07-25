Росія вдалася до традиційної методики: як Харків пережив масовані удари

Російська армія завдала масованих ударів по Харкову й області. Окупанти застосували різні типи озброєння, зокрема КАБи. Через потужні удари на Харківщині планують розширити кількість населених пунктів, де проведуть примусову евакуацію дітей.

Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, зазначивши, що внаслідок масштабної атаки по Харкову – 12 поранених, по області – 3 загиблих і 18 поранених.

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Традиційна методика Росії – подвійний удар

В Харкові під удар потрапив район Немишлянський, там обстріляли будівлю демінерів швейцарської благодійної організації FSD, яка спеціалізується на гуманітарному розмінуванні. Після цього били по Холодногірському району, там було 2 атаки, застосовували "Іскандери", а коли на місце приїхали працювати екстрені служби, росіяни запустили "Іскандер" з касетними снарядами. Зі слів Черненко, в цьому й полягає традиційна російська терористична методика – завдавати подвійного удару, коли на місці працюють комунальники, рятувальники, медики, правоохоронці.

Касетні снаряди розлітаються і не всі вони детонують, тому вчора увесь день наші вибухотехніки шукали по території ймовірного розльоту ці "касети", щоб їх забрати й убезпечити людей. В Холодногірському районі постраждало 9 людей. Це люди, які шли повз приватного підприємства, по якому вдарили росіяни",

– озвучила Черненко.

Після 16:00 російська армія вдарила по ще одному району Харкова – Шевченківському. Під ударом опинився приватний сектор. Зокрема постраждав будинок відомого волонтера, мецената, який дуже підтримує український теніс, Юрія Сапронова. Поранено 2 його помічників.

Це війна, ми ж воюємо зі звірями, полювання на людей з їхнього боку триває щодня. Влучили до мене. Відбудуємо. Я знаю, що це керований модифікований боєприпас Д-30. Важко сказати, чи це було цілеспрямоване влучання. Я зараз дізнаюсь траєкторію руху. Я та дружина не постраждали,

– розповів після удару Сапронов.

Харків 24 липня був атакований 7 разів

Очільник поліції Харківської області Володимир Тимошко розповів про застосування касетної зброї з боку російської армії по Харкову.

"Били для того, щоб вразити по рятувальниках, поліцейських, які працювали на місці першого "прильоту". До моменту повторного удару працівники ДСНС і поліції виїхали з цього місця за 10 хвилин. Це чудо, що там ніхто не постраждав. Однак росіяни вдарили "касетою", яка розлетілась по значній площі, були поранені люди, які проходили повз", – озвучив Тимошко.

В поліції Харківщини закликали людей реагувати на сигнали повітряної тривоги та убезпечити себе, перебувати в укриттях. Загроза ударів з боку окупантів постійно зберігається. Черненко підсумувала, що 24 липня росіяни атакували й Лозівський район Харківщини, місто Лозова. Внаслідок обстрілу "Іскандером" горіли 3 автомобілі, постраждали 6 людей, 3 людини загинули.